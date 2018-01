Skor hat 5 Tipps für Laienschauspieler

3

Lockere deinen Kiefer

Geschrieben fandest du deine Zeile richtig lustig, aber live klingt das Ganze eher harzig? "Gut möglich", findet Skor, "in vielen Schweizer Filmen klingen die Dialoge so künstlich." Statt sich an ein fixes Skript zu halten, habe sie Regisseur Schäublin bei "Dene Wos Guet Geit" grösstenteils improvisieren lassen. "Also entspann dich und werde kreativ. Niemand will den gleichen Satz in x-facher Ausführung hören."