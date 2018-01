Wie fest hört ihr in Sachen Mode auf euren Partner?

"Kanye hat die ausgesucht", sagt Kim Kardashian in einer neue Folge von "Keeping Up With the Kardashians", während ihr BFF Jonathan Cheban ihre neue Mini-Brille bestaunt. Kims Ehemann habe aber nicht bloss auf dieses eine Modell bestanden, nein, ganz allgemein sei es ihm total wichtig gewesen, dass sie sich von ihren riesigen Oversize-Brillen trenne: "Es dreht sich jetzt alles um winzige Modelle." Kanye schickte seiner Frau sogar eine Mail mit "Millionen von Bildern aus den 90ies", um sicherzugehen, dass Kim den aktuellen Trend auch versteht.

Der Ehemann hat ein gutes Näschen

Kanye, der auch mit seinen eigenen Yeezy-Kollektionen immer wieder ein gutes Trend-Gespür beweist, hatte recht: Der Mikro-Brillen-Trend hat das Modejahr 2017 mit Celebs wie Bella Hadid oder Millie Bobby Brown tatsächlich massgeblich mitbestimmt. Und auch Kims Sonnenbrillen – Surprise, Surprise – wurden im Laufe des vergangenen Jahres auf einmal merklich kleiner.