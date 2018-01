5 Fehler, die wir bei der Hautpflege machen

4

Wir stressen uns

Ein schlechtes Hautbild ist auch auf äussere Umstände zurückzuführen. Hatten wir letzte Woche viel Stress? Sind wir wieder keine Nacht vor Mitternacht ins Bett gekommen oder haben unruhig geschlafen?

Das sagen die Experten: "Durch Schlafmangel ist unser Kortisonlevel erhöht, was zu fahler Haut und Augenringen führt. Schlaf dagegen fördert die Regeneration. Wir können uns also tatsächlich schön schlafen", so Liv Kraemer. Dr. med Kägi sagt: "Auch rasche Umgebungs- und Temperaturwechsel mit Klima- und Zeitverschiebung können bei der Haut Stress auslösen".