Diese Stars kämpfen mit Akne

Eigentlich wollte Topmodel Kendall Jenner an den Golden Globes am Sonntagabend ihre Kolleginnen in Sachen "Times Up" unterstützen. Was die 22-Jährige aber danach auf Twitter erntete, war Spott für ihre Akne: "Ihr Gesicht ist total uneben. So sieht doch kein Model aus!" oder "Ich freue mich, dass sie Akne hat" – ziemlich fies.

Aber auf Kendalls Fans ist Verlass. Mit süssen Tweets wie "Auch mit Akne ist sie das schönste Mädchen ever" verteidigten sie ihr Vorbild. Und Kendall? Die tweetete kurz und knapp: "Never let that shit stop you", auf Deutsch: "Lasst euch von diesem Scheiss niemals aufhalten." Recht hat sie!

Welche Stars auch mit unreiner Haut zu kämpfen haben, seht ihr in der Bildstrecke.