Darum sind Diäten Blödsinn

In jedem Buch steht etwas anderes

Es wurde wahrscheinlich noch keine einzige Diät auf den Markt gebracht, die nicht binnen weniger Tage unzählige Kritiker um sich scharte. Bis heute streiten sich Wissenschaftler beispielsweise darüber, ob Carbs nun wirklich so schlimme Dickmacher sind oder was von Fruchtzucker zu halten ist. Anstatt komplett irre zu werden, empfiehlt es sich daher, einfach sein Köpfchen einzuschalten: Auf welche Kalorien könnte ich im Laufe eines Tages verzichten, ohne dass ich hungere? Und wie könnte ich mich im Alltag mehr bewegen? Alles, worauf es beim Abnehmen nämlich ankommt, ist, dass mehr Kalorien verbraucht, als zu sich genommen werden. It's as simple as that.