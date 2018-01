Auf diese Alben freuen wir uns 2018 ganz besonders

3

Kanye West

Ja, bei Mr. West wissen wir natürlich nicht so ganz, was dran ist an den Gerüchten zum neuen Album. Schliesslich hat er auch ein Jahr lang nicht mit der Presse gesprochen.

Was wir wissen: Auf Social-Media-Kanälen sieht man ihn im Studio, dort hat er bereits mit A$AP Rocky, Migos, Lil Yachty, and Pete Rock gearbeitet. Mit Kid Cudi gings für Aufnahmen sogar nach Japan und anscheinend hat er in einer Hütte auf einem Berg in Wyoming an seinem neuen Werk gearbeitet, welches den Titel "Turbo Grafx 16" trägt. Noch Fragen? Ja, wir auch.