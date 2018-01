Mach dein eigenes Fanzine!

In deiner Freizeit kritzelst du gerne, und heimlich siehst du dich schon lange als Art Director? Dann versuch dich doch mal an einem Fanzine. Fan-what? Du hast schon richtig gelesen: Fanzine (eigentlich: Fan-Magazine) sind nicht-kommerzielle Hefte im Do-It-Yourself Style, die vor Jahren innerhalb verschiedener Szenen und Subkulturen entstanden und heute wieder ein Comeback feiern.

Die Idee ist simpel: ein Heft mit Bildern, Zeichnungen oder Texten zu einem Thema, von Fans für Fans - mit maximaler künstlerischer Freiheit. Werbung und gesponserte Texte? Fehlanzeige.

Ein Fanzine-Fan erster Stunde ist der 60-jährige Ari Marcopoulos. Der Fotograf und Filmemacher ist ein kreatives Urgestein, der seine Sporen als Assistent bei Andy Warhol abverdiente, mit den Beastie Boys auf Tour war und sich mit dem Dokumentieren der Hip-Hop, Skate- und Snowboard-Kultur einen Namen gemacht hat. Das Cover vom Jay-Z Album "Magna Carta Holy Grail" geht übrigens auch auf sein Konto.

Ende Monat kommt der legendäre Fotograf für einen Workshop nach Winterthur, in dem die Teilnehmer ihr eigenes Fanzine erstellen können. Am 28. werden alle Werke im Rahmen der Ausstellung "The Hobbyist" präsentiert.

Klingt gut, oder? Es wird noch besser: Wir verlosen für den Workshop am 26. Januar zwei Plätze.