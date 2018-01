"Steh auf beiden Beinen"

Victoria Beckham macht das, was Yaël Herz, Dozentin für Auftrittskompetenz an der Pädagogischen Hochschule Zürich, mit ihren Studentinnen manchmal übt: Auf beiden Beinen und gerade stehen. Die selbstbewusste Haltung ist für viele Frauen nämlich richtig schwer. Dabei sei das Auf-beiden-Beinen-stehen insbesondere in brenzligen Situationen ein effektives Hilfsmittel, sagt die Expertin – etwa bei unangenehmen Anmachen. Was bei letzteren sonst noch mittels Körpersprache und Tonlage getan werden kann? 6 Tipps.