Gwyneth empfiehlt Kaffee-Einläufe

Bild: Dukas

Kim Kardashian in Radlerhosen

Ja genau, du hast richtig gelesen. Kim läuft jetzt in Radlerhosen rum - natürlich designed by Mister Kanye himself. Das gute Stück stammt aus der Yeezy Season 6 Kollektion. Love it or hate it - die guerillamässige PR-Aktion scheint zu funktionieren. Wir schauen das Foto jedenfalls schon viiiiel zu lange an.