Kurt Cobains Tochter ist eine mittelmässige Foodbloggerin

Sie ist die Tochter von zwei weltberühmten Rockern – Courtney Love und Kurt Cobain. Statt sich wie so manch anderer Rockstarsprössling auf eine Musikkarriere zu konzentrieren, macht Frances, 25, immer wieder mal was anderes: Sie modelt, macht Kunst – und jetzt foodbloggt sie seit Mitte Dezember auch noch auf ihrer Insta-Page "Spacewitchin in the Kitchen".

Die Idee ist ziemlich süss, aber...

Ei in Avocado? Haben wir schon zigmal gesehen, Frances' Youtube-Kanal ist leer, obwohl sie uns Videos versprochen hat, und die Bilder auf Insta sind ziemlich langweilig. Ausserdem hat Neu-Bloggerin Frances seit fast zwei Wochen nichts mehr gepostet. Eben: Eigentlich ist die Idee ziemlich süss, aber leider haperts an der Umsetzung – Frances ist bisher leider nur eine mittelmässig spannende Foodbloggerin. Wir hätten da ein paar Tipps, wie die Sache in Schwung kommen könnte.