Der alkoholfreie Januar bringt wirklich was

Du verlierst Pfunde

Es ist bekannt, dass Alkohol leere – und viele! – Kalorien enthält. Wenn man sich einige Drinks in der Woche gönnt, summiert sich das ganz schön. Ein einmonatiger Verzicht kann deshalb zu Gewichtsverlust führen. Das bestätigt uns auch Professor David Fäh, Dozent für Ernährung an der Berner Fachhochschule: "Alkohol wird in der Leber in Fett umgewandelt und bremst gleichzeitig die Fettverbrennung. Er wird ausserdem bevorzugt abgebaut, was die Verstoffwechselung anderer Nährstoffe verzögert. Schliesslich senkt er auch den Blutzucker, was den Hunger ankurbeln kann." Nüchtern verzichten wir also mal eher auf den sonst obligatorischen Mitternachts-Döner.