Happy New Year für deine Haut

Vielleicht kennt ihr das auch, diesen Drang, zu Beginn des neuen Jahres alles blitzblank zu putzen oder alte Sachen auszumisten – so eine Art Neustart. Bei meiner Haut geht es mir da auch so. Nach den Feiertagen fühlt sie sich platt und ausgelaugt an und irgendwie braucht sie einen "Boost". Darum habe ich euch dieses 7-Schritte-Treatment zusammengestellt – für eine frische und strahlende Haut im 2018.

Kommt gut im neuen Jahr an!

Eure Monika