7 Freizeit-Tipps für Sparfüchse

Vorkochen

Wer gesund ins neue Jahr starten will, wird feststellen: An Lebensmitteln zu sparen, ist gar nicht mal so leicht. Aber um teurem Mensaessen und Restaurantbesuchen auszuweichen, kann man schon mal super vorkochen. Musik an, Pürierstab raus, Suppe kochen. Oder leckere Couscous-Variationen.