Diese Musikvideos haben uns 2017 am meisten berührt

Regie: Charli XCX und Sarah McColgan

UK-Sängerin Charli XCX war letztes Jahr "busy thinking about boys" und spielte deswegen mal verkehrte Welt: Ein Video voll heisser Jungs statt nackter Frauen. Charlie Puth reinigt Autos, Joe Jonas fährt mit der Zunge über seinen Milchschnauz und Diplo spielt oben ohne mit Kätzchen. We like!