Das hat uns 2017 am meisten bewegt

Der Women's March

Ein Tag nach Präsident Trumps Amtseinführung gingen am 21. Januar in Washington 700'000 Frauen auf die Strasse, um gegen die strukturelle Benachteiligung von Frauen zu demonstrieren. Auf der ganzen Welt fanden zeitgleich Sister Marches statt – am 17. März dann auch einer in Züri. Was soll man sagen: Gänsehaut!

Bild: Getty Images