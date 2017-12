Obstverkäufer Lance ist ein Influencer

Der Londoner Lance Walsh sticht raus hinter seinem Obststand in Soho: Statt unauffälliger Arbeitskleidung in gedeckten Tönen trägt er knallig-hippe Statement-Teile des Hype-Labels Supreme. Die fände er nämlich am bequemsten, sagt Lance, ausserdem warm, waschbar und praktisch für einen Tag am Markt.

Lance begeistert Instagram

Der 57-jährige Fruchtverkäufer hat Kultfaktor, das fand auch Milo Harley, Co-Founder von Duke’s Cupboard, einem Londoner Coolkid-Vintage-Shop – und verhalf Lance zum Insta-Hype. Auf dem Account seines Shops postete Milo Outfit-Bilder von ihm. Die ernteten jede Menge Likes und der Fall war klar, Lance brauchte einen eigenen Account. Milo erstellte ihm einen und der Stein kam ins Rollen: Auch Fotograf Ben Awin, der selbst unter anderem für Supreme shootet, wurde auf Lance aufmerksam und holte ihn vor seine Kamera.

Fans aus Asien weinen

Heute hat Lance, der ohne die Hilfe seiner Kinder "nicht mal einen Computer anschalten" könne, knapp 35'000 Insta-Followers. Kinder kommen vorbei, um ihren Eltern zu zeigen, welche Mütze sie sich wünschen. Fans reisen aus Asien an und beginnen zu weinen, wenn sie ein Selfie mit ihm ergattern konnten. Und Lance? De findet das alles, solange sie dann auch noch einen Apfel kaufen, ziemlich cool.