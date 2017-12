Das gibts aus den Resten vom Xmas-Dinner

Nicht nur die Bäuche, auch die Kühlschränke sind in diesen Tagen gut gefüllt. Langsam bilden sich darin ganze Gebirgszüge aus Essensresten: Aufgetautes Fleisch, angebrauchte Dipsaucen, Truthahnüberbleibsel, eingefallene Tortenstücke – wenn man es nicht besser wüsste, würde man meinen, dass ein bevorstehender Schneesturm uns bis zum Dreikönigstag daheim gefangen hält.

Cocktail aus Turkey

Die weihnachtlichen Resten haben auch schon F. Scott Fitzgerald beschäftigt. Der Schöpfervater von "The Great Gatsby" hat denn auch einen besonders wertvollen Ratgeber verfasst – und zwar gibts vom Südstaatler Tipps was mit Truthahn-Resten so alles anzustellen ist. Etwa ein Turkey-Drink mit Wermut und Cocktailbitter.

Resten ermuntern oft zu ungeahnter Kreativität und spornen an, aus verschiedensten Zutaten ein harmonisches Menü zu zaubern. Wobei: Fitzgerald in allen Ehren, aber was meine Truthahn-Überbleibsel angehen, so hab ich mich auf meinen eigenen Resten-Fetisch berufen. Und zwar gibts für mich fast keine Suppe, die besser schmeckt als eine Kokossuppe, die mit Poulet – oder in diesem Fall eben Truthahn – angereichert ist.