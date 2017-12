Diese Feel-Good-Movies schauen wir immer wieder

2

"Pretty Woman" (1990)

Jedes Mal, wenn "Pretty Woman" im TV läuft und ich wie immer nicht wegschalten kann, ist meine Welt in Ordnung. Das liegt vor allen Dingen an meiner Julia-Roberts-Obsession. Ich liebe ihre Locken, ihr Kichern, ihr grosses Herz und ihre beste Freundin Kit, und ich liebe die Szene, in der sie mit ihrem neuen Edel-Look in die Boutique zurückmarschiert, in der sie zuvor so herablassend behandelt wurde. Oder wie sie im Bademantel neben Edward am opulenten Frühstückstisch sitzt und sich quietschvergnügt den Mund mit Croissant vollstopft. Vielleicht muss ich mir den Film einfach mal herunterladen.

Redaktorin Marie Hettich