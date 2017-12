22 Fragen, die Schwung in die Runde bringen

1. Schon mal geklaut?



2. Der heisseste Promi aller Zeiten?



3. Was machst du dir am liebsten zu essen, wenn du abends allein daheim bist?



4. Eine Eigenschaft, die dich bei anderen Leuten rasend macht?



5. Worin bist du grottenschlecht?



6. Wärst du Politiker/in: Für welches Thema würdest du dich ganz besonders einsetzen?



7. Was war das Teuerste, das du dir je gegönnt hast?



8. Du hast die Wahl: ein Wander-Wochenende mit Kim Kardashian oder Donald Trump?



9. Dein Guilty Pleasure?



10. Auf wen bist du neidisch?



11. Was machst du, wenn du mies drauf bist?



12. Das schmeichelhafteste Kompliment, das du jemals bekommen hast?



13. Dein merkwürdigster Tick?



14. Welches Tier sorgt bei dir für Glücksgefühle?



15. In wen warst du das erste Mal so richtig verliebt?



16. Wie lange brauchst du morgens im Bad?



17. Eine Sache, die du schon immer mal machen wolltest, an die du dich bis jetzt aber nicht getraut hast?



18. Welche Aktion von dir war idiotisch – aber du bereust sie trotzdem kein bisschen?



19. Welche Situationen machen dich nervös?



20. Dein schönster Moment 2017?



21. Hast du jemals jemandem eine runtergehauen?



22. Worauf bist du stolz?