Diese 7 Typen triffst du in der Dorfdisco

Ja okay, Geschenke gehören zu Weihnachten, Mamas Festmahl und auf jeden Fall Besinnlichkeit. Genauso wichtig aber: Der traditionelle, post-festliche Schlummertrunk in der Dorfbeiz oder die Xmas-Party in der Kleinstadtdisco unseres Vertrauens – wenn wir schon mal da sind.

Sobald die Bäuche voll und die Omas müde sind, pilgern wir also zurück an den Ort, an dem die Outfits daneben und die ersten Küsse über die Bühne gingen. In der Stammbeiz treffen wir wieder mal alle von früher – mehr oder weniger verändert.