Diese orthodoxe Jüdin ist ein Fashion-Vorbild

Keine tiefen Ausschnitte, Röcke bis über die Knie, Oberteile, die die Ellbogen bedecken und keine hautengen Teile: das sind die Kleidervorschriften im orthodoxen Judentum. Dazu kommt, dass eine jüdisch-orthodoxe Frau nach der Heirat ihre echten Haare unter einer Perücke verstecken muss. Ist es überhaupt möglich, bei so vielen Ge- und Verboten modisch unterwegs zu sein? Ja, klar!

Adi Heyman, die Gründerin von "Fabologie" – eine jüdische Mode- und Lifestyle-Site – bringt Fashion und Glaube gekonnt unter einen Hut. Auf den ersten Blick sieht sie aus wie eine Bilderbuch-Influencerin: superstylisch und supercool. Doch fällt schnell auf, dass Adi kaum Haut zeigt und ihre Kleider ziemlich baggy geschnitten sind. Adis Stil wird im Fashionbusiness als "Modest Fashion" bezeichnet, was übersetzt so viel wie "sittsame Mode" heisst. Einer modischen Bewegung mehrheitlich von Muslimas und Frauen jüdischen Glaubens, die sich aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit bedeckter kleiden müssen.

Ihr Style: Farbig, elegant, bedeckt

Adi liebt Midi- und Maxi-Röcke, sie trägt Slip-Dresses über Rollis. Mit Boyfriend-Blazern und klassischen Trenchcoats verpasst sie ihren Looks einen maskulinen Touch. Ausser an den Knöcheln und an den Händen zeigt Adi ganz selten Haut.

Ganz in Schwarz, wie viele andere orthodoxen Jüdinnen, werden wir Adi wohl nie sehen: "Ein Farbtupfer gibt jedem Outfit, das aus zeitlosen und eher schlichten Teilen besteht, das gewisse Etwas und macht den Look spannend", sagt sie zu "InStyle". Und obwohl sie eine Perücke trägt – die übrigens täuschend echt aussieht –, stylt sie die Frisur immer passend zum Outfit: Mal wellig, mal fransig, mal ganz glatt.

Adis modische, aber bedeckte Looks kommen an im Instagram-Universe: Über 35'000 Leute folgen ihr auf Insta.