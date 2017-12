Schweizer Parfüm erobert die Herzen

Noch nie wurde so lange an einem Duft gearbeitet wie an Gisada. Fünf Jahre Entwicklungszeit stecken in diesem Schweizer Meisterstück. Nur sehr teure Rohstoffe wurden verwendet, um das perfekte Parfüm herzustellen.



Gisada vereint die vielfältige Welt des Duftes mit Schweizer Qualität sowie Präzision und überzeugt durch Sinnlichkeit und Eleganz. Die Hersteller haben in der Forschung weder Geld noch Mühe gescheut, um dieses Parfüm zu kreieren. Nach etlichen Tests, Marktforschungen und Blindvergleichen mit 50 bekannten Parfüms ist Gisada reif für die schweizweite Lancierung. Die beiden Parfüms Gisada Donna und Gisada Uomo sind exklusiv bei Marionnaud erhältlich.



Renommierter Parfümeur

Verantwortlich für die beiden Kompositionen, Gisada Donna und Gisada Uomo, ist der Zürcher Parfümeur Andreas Wilhelm. Der Fachmann hat in seinem Kopf über 10'000 Duftnuancen, und sein Talent sowie seine Expertise werden weltweit geschätzt.