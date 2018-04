7 Dinge, die du über Mundgeruch wissen solltest

Haben will ihn niemand – trotzdem ist schlechter Atem für manche von uns Alltag. Wie er entsteht, was es schlimmer macht und was dagegen hilft.

"Warum ist sie jetzt gerade so zurück gezuckt? Hab ich etwa...? Mal in die Hand hauchen. Hm, ich riech nichts. Lieber trotzdem mal ein bisschen auf Abstand gehen. Shit, was, wenn ich wirklich stinke?" Wahrscheinlich kennen einige diese Gedanken während eines Gesprächs, oder?



Rund ein Viertel aller Schweizer leidet unter chronischem Mundgeruch. Der schlechte Atem ist also nicht nur nach dem Knoblibaguette oder der Kaffee-Überdosis da, sondern ständig. Im Alltag kann das zur grossen Belastung werden – für die Betroffenen und ihr Umfeld.



Aber wie entsteht Mundgeruch überhaupt? Was hilft? Was nicht? Wir haben mal recherchiert.