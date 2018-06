Reed und Florence besprechen in ihrem Video-Blog "Come Curious" Sexpraktiken von Fetisch bis Blow- und Po-Jobs, aber auch was unser Sex- und Beziehungsleben mit der Psyche macht. Mit ihrer gradlinigen und uneitlen Art nehmen die Britinnen jeder Scham den Wind aus den Segeln. Ihr Credo: Niemand sollte sich unwohl fühlen, Fragen zu einem Thema zu stellen, das jede von uns hinterfragt.



Neben dem eigenen Vlog arbeiten Reed und Florence von London aus für verschiedene Medien und Filmproduktionen, Reed unter anderem fürs Erotik- und Videoportal

"Sixty6" und die feministische Porno-Produzentin Erika Lust, Florence im Filmteam von "Vice". Mit "Come Curious" waren die 27-Jährigen im April als beste Vlogger für den Cosmopolitan Influencer Award 2018 nominiert.



Und jetzt kommt ihr ins Spiel, liebe Friday-Family: Wer hat brennende Fragen zum Thema Sex? Schreibt alles, was euch auf dem Herzen liegt, in unsere Kommentar-Section. Wir werden eure Inputs den Girls weiterleiten – die drehen gerade ihre neuen Folgen und werden die Friday-Fragen für euch klären. Die Antworten folgen – baaald!