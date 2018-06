Ich erinnere mich noch ganz genau, obwohl das schon einige Jahre her ist: An den Mann im Sportoutfit und wie er mit einem breiten Grinsen auf mich zukam. Er schien auf den ersten Blick der Typ cooler Kumpel zu sein. Wir lernten uns kennen und mein erster Eindruck bestätigte sich: Mehr als beste Ausgeh-Buddies wurden wir im ersten Jahr nicht, aber wir erlebten die verrücktesten Dinge zusammen. An unserer Freundschaft mochte ich am meisten, dass ich mich null darum scherte, was dieser Mann von mir dachte, denn die Freundschaft, die wir hatten, war super. Und genau diese unkomplizierte Art miteinander umzugehen, führte dann auch dazu, dass wir uns ineinander verliebten.





So viel zu mir. Wie war das bei euch? Habt ihr euren Zukünftigen zum ersten Mal gesehen und da waren bloss Freunde-Vibes? War er euch vielleicht sogar voll unsympathisch? Oder war es Liebe auf den ersten Blick? Teil eure Lovestorys in der Kommentarspalte mit uns! <3