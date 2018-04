Was ist toll daran, bald 18 zu sein? Besonders freue ich mich auf mein eigenes Abstimmungscouvert und die vielen guten Clubs, in denen ich mich nun ganz legal aufhalten darf.



Was macht dich wütend? Undankbare, unfreundliche Leute. In meinem Beruf arbeite ich sehr nahe mit Menschen zusammen und erlebe dort ständig Situationen, die mich an meine Grenzen bringen.



Was machst du, wenn du traurig bist? Ich lese ein Buch oder drücke meine Gedanken durch Kunst oder Worte aus.



Worüber machst du dir Sorgen? Um unsere Konsumgesellschaft und deren Folgen auf die Umwelt.



Wer ist dein Vorbild? Der Dalai Lama. Spiritualität bedeutet mir sehr viel.



Für was gibst du am meisten Geld aus? Buddhas, Traumfänger, Festivals und Ausgang.



Du bekommst eine kostenlose Schönheits-OP angeboten: Würdest du ja sagen? Nein, dann wäre ich ja nicht mehr ich selbst!



Welchen Star findest du extrem gut aussehend? Ich habs nicht so mit Stars, aber Bob Marley strahlt Ruhe und Gelassenheit aus – und ich mag seine Dreads.



Deine grösste Sucht? Bewegung! Ich kann kaum ruhig sitzen und wenn ich auf der Tanzfläche mal mit dem Raven angefangen habe, gibts kein Morgen.



Dein grösster Traum? Mit einem umgebauten Bus oder Lieferwagen rumzureisen und die Welt zu entdecken.