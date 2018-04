So stylst du Leo-Print richtig

Labels wie Ganni, & other Stories und Victoria Beckham zeigen in ihren aktuellen Kampagnen coole Girls in Wickelröcken, Mänteln oder All-Over-Looks im Animal-Print. Im echten Leben ist das Styling mit Leo-Print gar nicht so einfach. Damit das Outfit nicht zu überladen und trashig aussieht, gilt es einige Styling-Regeln zu beachten. Das oberste Leo-Gebot lautet: weniger ist mehr. Im Video liefern wir euch ganz viel Tipps und Leo-Inspo. Awwrrr!