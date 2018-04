Selbsttest: Wie kommt der Kardashian-Look im Büro an?

Beim Anblick lustiger Memes, auf denen die Kardashians beim Essen merkwürdig den Mund aufreissen, um ihren Lippenstift nicht zu ruinieren, haben wir uns schon immer gefragt, wie es wohl ist, den Tag mit so viel Make-up im Gesicht zu verbringen. Prompt plünderten Stephanie und Luise also die Schränke von Beauty-Chefin Irène, schauten sich in aller Ruhe nochmal eins von Kims Tutorials an und waren dann erst einmal eine Stunde lang im Bad verschwunden. Im Video seht ihr, wie es ihnen erging – und was die anderen im Büro zum Look sagen.