Der olivgrüne "I really don't care, do u?"-Parka, wie ihn First Lady Melania Trump kürzlich trug, wird jetzt zu absurden Preisen auf Ebay verscherbelt.

Mittlerweile haben es wohl die meisten mitbekommen: Als Melania Trump vergangenen Donnerstag an die mexikanische Grenze flog, um ein Kinderheim zu besuchen, prangte der Slogan "I really don't care, do u?" (Mir ist es echt egal, euch auch?) auf ihrer Jacke. Bei dem olivgrünen Statement-Kleidungsstück, das von sämtlichen etwaigen Absichten ihres Besuchs der Kids abgelenkt hatte, handelte es sich, wie aufmerksame Beobachter feststellten, um eine ältere Jacke von Zara.



850 statt 39 Dollar



Neu ist aber, dass einige Leute, die sich den Parka vor einiger Zeit zum Originalpreis von 39 Dollar geschnappt haben, jetzt ein Schnäppchen daraus schlagen: Sie bieten ihre Jacken zur Auktion auf Ebay an – und haben damit absurden Erfolg.



Das erste Exemplar ging laut "Washington Post" bereits am Dienstag für 500 Dollar über den Tisch, die beiden anderen noch laufenden Auktionen liegen derzeit bei 610 Dollar und 895 Dollar. Unfassbar, oder? Unfassbar auch, dass tatsächlich knapp 100 Leute bereits dazu wären, dieses Statement (egal, welche Bedeutung es ursprünglich hatte) weiter in die Welt zu tragen.