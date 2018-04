“Mein Freund kann keine Gefühle empfinden”

"Mein Freund sagt, er könne keine Gefühle empfinden. Das heisst auch keine Gefühle für mich. Vorwerfen kann ich es ihm nicht. Schliesslich wusste ich schon vor unserer Beziehung davon – und entschied mich trotzdem für ihn, samt seiner Depression. Dennoch schmerzt es zu wissen, dass ein "du bedeutest mir echt viel" das höchste seiner Gefühle ist und er wohl nie fähig sein wird, mich voll und ganz zu lieben.



Manchmal versinke ich in Selbstzweifel



An Tagen, an denen es ihm besser geht, denke ich gar nicht an seine Depression. Wir sind dann ein normales Pärchen, unternehmen Dinge, lachen miteinander, tauschen Zärtlichkeiten aus. In solchen Momenten fällt es mir schwer zu glauben, dass er nichts für mich fühlt. Wieso wäre er sonst auch mit mir zusammen?



An schlechten Tagen wiederum kämpfe ich mit seiner Antriebslosigkeit und der Zurückweisung. Damit, dass er nur noch Zuhause vor dem TV sitzt und praktisch nicht mehr mit mir spricht, meine Umarmungen nicht erwidert und meine Küsse abblockt. Ich versinke dann in Selbstzweifeln. Frage mich, was mit mir nicht stimmt. Ob ich ihn nerve, oder er mich nicht mehr schön findet. Erst im Nachhinein sehe ich jeweils ein, dass nicht ich, sondern die Depression das Problem ist.





Unerwiderte Liebe – ein Leben lang?



Natürlich habe ich irgendwie die Hoffnung, dass er seine Krankheit bekämpft und plötzlich innige Liebe für mich empfindet. Doch mal ehrlich: Geht eine Depression überhaupt jemals weg? Oder lernt man bloss, mit ihr umzugehen?



Solange wir jedoch noch schöne Momente zusammen haben, weiss ich nicht, ob ich ihn je verlassen könnte – nur, dass ich es wahrscheinlich sollte. Denn man kann nicht sein Leben mit jemandem verbringen, der die Liebe nicht erwidert. Oder?



Wahrscheinlich würde er mir sowieso zuvorkommen. Denn auch für ihn ist es schmerzhaft zu wissen, dass er mir nicht das geben kann, nach dem sich so ziemlich jeder Mensch sehnt: Erwiderte Liebe. Manchmal dreht er deswegen durch und will mich verlassen. Ich sei zu gut für ihn, er könne mir das nicht mehr länger antun. In solchen Momenten fürchte ich, ihn nie wieder zu sehen. Und das wäre für mich schlimmer, als ein Leben lang mit seiner Depression leben zu müssen."

*Name von der Redaktion geändert