Nagellack in der Farbe All Daisy Long mit irisierendem Touch, Fr. 14.90 von Essie

Nagellack in der Farbe Don't Cry Over Spilled Milkshakes, Fr. 19.90 aus der Grease-Kollektion von OPI

Gel-Effekt Nagellack Superstay 7 Days in der Farbe Pearly White, Fr. 5.45 von Maybelline New York auf galaxus.ch

Statement-Farben wie Orange, Blau oder Salbeigrün auf den Fingernägeln sind bei der Royal Family verpönt. Selbst eine klassische Maniküre in Rot verstösst gegen das Protokoll des britischen Königshauses. Die Queen, Kate Middleton und nun auch Meghan Markle setzen für ihre Mani darum auf schlichte Nudefarben oder zartes Rosa.





Darunter etwa auf die Farbe Ballet Slippers von Essie, was die Lieblingsfarbe von Queen Elizabeth sein soll. Prinz Williams Frau dagegen mag offenbar die Farbe Allure. Auch Meghan ist seit Beginn ihrer Beziehung mit Prinz Harry in Sachen Nail Polish eher unauffällig unterwegs.





Meghan traut sich was





Bei ihrem ersten offiziellen Auftritt an der Seite der Queen ist die Herzogin von Sussex in Sachen Maniküre erstmals etwas aus der Reihe getanzt und hat sich ihre Fingernägel in einem lässigen Weisston bepinseln lassen. Ziemlich angesagt und sommertauglich, finden wir. Denn Nail Polishes in dieser Farbe passen nicht nur zu Designer-Roben, sie lassen sich auch gut mit einem lässigen Jeans-Look oder Flower-Dress kombinieren. Einzige Voraussetzung: eine leicht gebräunte Haut. Zum Glück ists ja Sommer.