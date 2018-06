Share on Whatsapp

Meghans unaufgeregter und eleganter Stil ist schon längst Kult. Jetzt könnte sie dafür auch noch einen angesehenen Preis absahnen. Gestern verkündete die Jury des Teen Choice Awards nämlich, dass die Duchess of Sussex für ihren Choice Style Icon Award nominiert ist – als erste Royal in der Geschichte.



Harte Konkurrenz



Easy wirds für Meghan aber trotzdem nicht: Ihre Gegner im Award-Rennen sind nämlich Harry Styles, die Schauspielerinnen Zendaya und Blake Lively, "Black Panther"-Star Chadwick Boseman und das amerikanische Hip-Hop-Trio Migos.



Bis wir wissen, ob die 36-Jährige den Award in den Händen halten wird, dauert noch bis zum 12. August. Dass Meghan vor Ort mit dabei sein wird, ist eher unwahrscheinlich. Aber vielleicht liegt ja eine Videobotschaft drin, falls sie gewinnt.