Männer halten sich für schlauer

"Ich erkundige mich ab und zu bei den Studenten in meinem Kurs, wie es ihnen geht – und dabei ist mir etwas aufgefallen", erzählt Katelyn Cooper, Biologie-Doktorandin an der Arizona State University. "Immer wieder haben mir Frauen gesagt, dass sie Angst haben, von den anderen für dumm gehalten zu werden. Von Männern habe ich sowas kein einziges Mal gehört."

Katelyn wurde neugierig und hat eine Studie mit 202 Erstsemestern angezettelt, die nun im Fachblatt "Advances in Physiology Education" erschienen ist. Das Ergebnis: Frauen stufen ihre Intelligenz tatsächlich niedriger ein als Männer – selbst dann, wenn sie sich mit Kommilitonen vergleichen, die mit exakt demselben Notendurchschnitt ins Studium gestartet sind.



"Eingeimpfte Glaubenssätze"





Im Umkehrschluss bedeutet das: Die meisten Männer finden, sie seien schlauer als die anderen Studis im Kurs. Auch als gefragt wurde, ob sich die Probanden intelligenter finden als die Person, mit der sie an der Uni am meisten Zeit verbringen, haben Männer dies dreimal häufiger bejaht als Frauen. Möglicherweise erklären sie uns deshalb so gern die Welt – auch wenn wir gar nicht darum gebeten haben.





Woran es liegt, dass sich Frauen und Männer so anders einschätzen, wurde nicht untersucht. Katelyn Cooper ist sich sicher: "In der Studie zeigen sich Glaubenssätze, die Frauen schon zu Beginn ihrer Ausbildung eingeimpft wurden." Bleibt zu hoffen, dass unsere Töchter später mal mit einem grösseren Selbstvertrauen ausgestattet sind – und unsere Söhne vielleicht ein bisschen bescheidener werden.