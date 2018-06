Darf man seinem Kind die Haare glätten?

North West, Tochter von Kim Kardashian West, ist bekannt für ihre extravaganten Looks – vom Tutu mit Lederjacke bis zum pinken Adidas Tracksuit mit Yeezy Sneakern. Vergangene Woche hat es Mama Kim der Meinung vieler Fans nach allerdings zu weit getrieben: Einen Tag vor Norths fünften Geburtstag waren die beiden in New York unterwegs. Der Aufreger: Norths Haare im hohen Rossschwanz wurden gestreckt, von ihren natürlichen Locken keine Spur mehr.



"North ist noch ein Baby und trägt geglättete Haare (...) Komm schon Kim, kriegs auf die Reihe", schreibt Twitter Userin @NaturallyTiss dazu. Userin @HaileyMBradford findet: "Kim hat ernsthaft die Haare ihres Babygirls geglättet, das ist traurig, wie alt ist sie, sechs? Da sollten die Haare natürlich bleiben".



Andere verteidigen Kim, so auch Fan @KIMWESTSOURCE_: "Kim hat die vergangenen Jahre immer so auf die natürlichen Locken ihrer Kleinen geachtet, die Kommentare zum geglätteten Haar nerven. Kümmert euch um eure eigenen Kinder." Userin @wavvlh spielt verteidigend mit dem Gedanken, dass der Wunsch zum geglätteten Haar einfach von North selbst stammt: "...als ob kleine, farbige Mädels sich in der Vergangenheit nie die Haare haben glätten lassen" und wirft damit die Frage auf: Welche Mutter sagt bei einem Styling-Wunsch, einen Tag vorm Geburtstag, schon nein?