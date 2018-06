Ich habe mir meine berufliche Zukunft gebastelt

Ich bin 19 und gerade mit meinem ersten Uni-Jahr fertig geworden. Seit mindestens drei Jahren stellt man mir beinahe jeden Tag Fragen zu meinem Studienfach und meinen Lebenszielen. Alle wollen wissen, wie denn mein grosser Schlachtplan aussieht. Was aber, wenn ich keinen habe? Natürlich könnte es mir egal sein, aber ich hätte schon ganz gern mal eine zündende Idee.



Der "Guide to Great Goal Setting" von Karrierecoach Zeva Bellel soll jungen Frauen wie mir, die beruflich gerade nicht mehr weiterwissen, helfen: "Visualisierungen lockern den Zielsetzungsprozess auf, das macht ihn zu einem Erlebnis, statt einer Pflicht", sagt die Autorin. Wie ich als immer alles überdenkender Mensch mit den Aufgaben umgehen soll? "Du kannst nichts falsch machen und die Übungen wiederholen", sagt Zeva. Es geht darum zu träumen, nicht einen Test zu bestehen.



Also los: Zu den drei Aufgaben gehört ein Brief an sich selbst, ein persönliches Wappen und ein Visionboard, wovon Letzteres am hilfreichsten für mich war. Es ist ganz einfach: Du schneidest aus Magazinen aus, was dich inspiriert und anspricht, dann arrangierst du alles auf einem A3-Blatt Papier. Insgesamt hast du dafür 45 Minuten Zeit.