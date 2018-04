Bei Friday ist alles neu

Share on Messenger

Liebe Friday-Family Ihr habt euch wahrscheinlich schon gefragt: Was ist denn da bei Friday los, das sieht ja alles ganz anders aus?! Yesss! Wir haben heute unser neues Portal live geschaltet und sind gerade selbst ziemlich aus dem Häuschen. Ab heute gibts täglich mehr: Ihr findet bei uns weiterhin zahlreiche Styling- und Beauty-Tipps – mit Storys und Videos in neuen Rubriken wie Health, Life, Job und Budget bieten wir euch aber noch mehr Themen. Dazu gehört die Geschichte einer jungen Frau, deren Freund seit Jahren unter Depressionen leidet. Wir fragen uns, ob der Intervall-Fasten-Trend wirklich gut ist oder haben Tipps fürs Home-Office für euch zusammengestellt.

Wir hören auf euch

Ein Beitrag geteilt von Friday Magazine (@fridaymagazin) am Mär 14, 2018 um 8:11 PDT

Ihr könnt auch abstimmen: Etwa welches Red-Carpet-Outfit der Stars ihr am schönsten findet oder auch welches Life-Hack-Video wir als nächstes für euch drehen sollen. Ihr seid ein Teil von uns und wir wollen euch hören und sehen!

So sieht das aus, wenn wir euch abstimmen lassen.

Mit den neuen Emojis könnt ihr uns jetzt wissen lassen, wie genau euch ein Artikel gefällt. Macht er euch traurig, wütend oder bringt er euch zum Lachen? Wir wollen es wissen.



Aber auch die Friday-Redaktion wird sichtbarer. Wir zeigen uns, beziehen Stellung in Texten und thematisieren in der Rubrik #reallife offen unsere Beauty-Problemchen – von der Out-of-Bed-Frisur bis zum Augenbrauenausfall. Jeder Redaktor hat ausserdem seine eigene Autorenseite, wo ihr nebst den gesammelten Artikeln teilweise auch unsere persönlichen Social-Media Links – zum Stalken natürlich – findet.



Wir wünschen euch viel Spass beim Entdecken und Durchstöbern. Und nicht vergessen: Meldet euch bei unserem Talk-Tool an, folgt uns auf Instagram und lasst uns wissen, wie euch das neue Friday gefällt. Eure Meinung ist uns wichtig!



Eure Friday-Crew