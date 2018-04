Für diesen Festival-Trend brauchts keine Kleider

Share on Messenger

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Glitzer darf beim Festival nicht fehlen, klar. Für diesen Look im Video brauchts allerdings etwas mehr davon.

Heute startet das Coachella Festival in Los Angeles und wir sind schon gespannt, welche Looks den Musik-Acts die Show stehlen. Ihr fandet schon Kendall Jenners Spitzenoberteil freizügig? Dann schaut mal im Video, was dieses Jahr zum Festivaltrend erkoren wurde.

Was haltet ihr von diesem Look? Zeigts uns mit dem Klick auf den passenden Emoji.