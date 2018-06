Hochgeschnittene Hose und Top mit Schleifendetail, ca. Fr. 160.– und 80.– von The Reformation

Courtesy of The Reformation

Courtesy of Topshop

Courtesy of Maje

Courtesy of Nasty Gal

Courtesy of Asos

Wir lieben aktuell Looks mit Ober- und Unterteil im gleichen Muster – weshalb wir dir die schönsten Modelle zusammengesucht haben.

Wir alle sind am Morgen mal im Stress und haben keine Ahnung, was wir mit was kombinieren sollen. Ein gemusterter Zweiteiler ist die Lösung – wobei es nicht zwingend ein Anzug sein muss: Momentan tragen wir gerne hochgeschnittene Hosen mit Croptop und Minirock mit passender Jeansjacke. Wir zeigen euch, wo ihr die Teile herkriegt.