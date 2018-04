Tragen wir bald Visors statt Sonnenbrillen?

Visors sah man zuletzt in den späten 80ern und Anfang der 90er-Jahre. Die Dächlikappen mit Plastik-Schirm und freiem Kopfteil sind eigentlich eher ein Hybrid aus Hut und Sonnenbrille. Sie sehen stylish aus und man trägt sie im Schwimmbad und am Strand zum Wet-Hair-Look und Bikini. Oder am Festival zu Jeans und T-Shirt.



Kim & Kourtney machens vor



Die Kardashian-Schwestern Kim & Kourtney sind grosse Fans von Visors: Sie machten kürzlich auf den Turks & Caicos-Inseln Ferien und zeigten sich am Strand mit den superhippen Visors von Dior. Ob die Visors den Sonnenbrillen wirklich den Rang ablaufen? Wohl kaum. Eine coole Alternative sind sie aber alleweil.