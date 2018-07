Ist euch das auch schon aufgefallen? In all den Shaving-Werbespots, die an Stränden, unter Duschen und an Swimming-Pool-Rändern spielen, hüpfen die Frauen mit Rasierer bewaffnet durchs Bild und halten gut gelaunt ihre Achseln und Beine in die Kamera. Nur: Zu Rasieren gibts da eigentlich nichts, denn die Körperteile sind von Anfang an makellos haarbefreit.



"Haare. Jeder hat sie. Auch Frauen."



Der nigelnagelneue US-Brand Billie macht damit jetzt Schluss: In einem millenial-esken Spot, der im Rahmen der Kampagne "Project Body Hair" vor zwei Tagen am New Yorker Times Square gelauncht wurde, sind die Frauen nämlich behaart – und das kann sogar ziemlich ästhetisch aussehen.