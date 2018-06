„Los geht’s. Bald sind Prüfungen und dieses Jahr fange ich früher an, versprochen!“ Das sagst du dir wahrscheinlich in der Lernzeit auch immer. Und da sitzt du nun, surfst im Netz und bist gerade wiedermal auf ein herziges Katzenvideo gestossen.



Und schon schwimmst du in den tiefen Gewässern des Internets und hast sogar den alten Blog deiner grössten Feindin aus dem Jahr 2006 gefunden. Professionelle „auf-morgen-Verschieber“ gehen sogar noch weiter und gönnen sich einen kleinen Ausflug an den See – wenn schon mal die Sonne scheint. Irgendwann wendet sich das Blatt und du fängst an zu stressen, du machst dir Vorwürfe: „Wieso habe ich den Aufsatz noch nicht geschrieben, wieso den Vortrag noch nicht vorbereitet?“ Weg mit den Sorgen! Denn ich, oh grosse Priesterin der Saumseligkeit, erkläre dir nun, wieso das alles viel besser ist, als du denkst.