Wo Rainer am liebsten mit seinen Kids abhängt? "Nach den Krabbeljahren auf dem heimischen Spielplatz kriegt man einfach Lust, mal was Neues zu entdecken. Ich finde, diese Orte, die man gemeinsam entdeckt, bleiben einem viel länger in Erinnerung. Da mein älterer Sohn und ich beide skaten, führt die Reise oft in eher urbane Gegenden. Kürzlich haben wir zum Beispiel mitten in einer Stettbacher Wohnsiedlung einen Ort gefunden, an dem es sich super skaten lässt und mein jüngerer Sohn auf seinem Velo rumrasen kann. Das bleibt aber ein Geheimtipp.".



Wer also Bock auf Alternativen zu Josefwiese und Uetliberg hat, wird in diesem alternativen Spielplatzführer ganz sicher fündig.