"The Talented Mr. Ripley"

Der Film mit Mat Damon, Jude Law und Gwyneth Paltrow ist die zweite Verfilmung des gleichnamigen Buches, nach "Plein soleil" aus dem Jahr 1960, und ist der perfekte Sommer-Feeling-Movie, trotz Gruselfaktor. Der Film spielt grössenteils auf der italienischen Insel Ischia im Golf Neapel. Oft zu sehen ist das mittelalterliche Schloss Castello Aragonese di sera, von dessen Terrasse aus man einen schönen Blick bis zum Hafen von Ischia haben soll. Bis zum Castello verläuft auch der Strand, an dem die drei Hauptdarsteller des Films sich das erste Mal treffen, er heisst Bagno Antonio, beginnt bei Ischia Porte und ist einer der grössten Strände der Insel.

youtube screenshot paramount pictures

"By The Sea"

Friday-Bildredaktorin Rike hat diesen Film als Urlaubsinspiration empfohlen. Das Ehedrama mit Brad Pitt und Angelina Jolie wurde auf der Insel Malta gefilmt. Die Bucht Mgarr ix-Xini, die direkt durch Maltas Nachbarinsel Gozo verläuft, ist Drehort der ersten Szene, auf der grossen Terrasse des Restaurants Ta' Frenc tanzen Brad und Angelina Walzer, in die Dorfkirche von Sannat geht Angelina in der Rolle als depressive Ehefrau zum Gebet. Wer bei diesem Movie Fernweh bekommt, sollte sich im Corinthia Hotel St. Gorges Bay einmieten, das bietet nämlich eine Filmtour zum Streifen an.

ddp

"Call Me by Your Name"

Der aktuelle Lieblingsfilm von Redaktorin Gina spielt in Crema, einer kleinen Stadt in der Lombardei in Norditalien. Seit dem Erfolg des Films kann sich die Stadt über etliche neue Touris freuen. Ein Hardcore-Fan hat alle wichtigen Drehorte aus dem Film herausgefunden – good for us. Wo sich die alten Villen, Seen und Marktplätze befinden, verrät er hier.

Praesens Film

"Midnight in Paris"

Der Woody-Allen-Movie, 2012 mit einem Oscar ausgezeichnet, spielt in Paris. Owen Wilson reist als Hauptdarsteller um Mitternacht in die Vergangenheit – in die 1920er und die Belle Époque. Gedreht wurde in den Gärten des Schlosses von Versailles, neben den Seerosenbildern von Claude Monet im Musée de l’Orangerie und auf der Seitentreppe der Kirche St. Etienne du Mont. Auch das Moulin Rouge durfte bei den Szenen in der Vergangenheit nicht fehlen.

ddp

"Chocolat"

Dieser Tipp stammt von Mode-Assistentin Sonja, die nicht genug vom Sommer-in-Frankreich-Feeling kriegen kann. Der Schokostreifen spielt im Burgund, genauer im Flavigny sur Ozerain. Vor Ort lassen sich kleine Gassen, alte Häuser und noch ältere Kirchen bestaunen. Das Dorf wurde offiziell mit Frankreichs kulturtouristischer Auszeichnung "Plus beaux villages de France", "Frankreichs schönste Dörfer", gekürt. Brauchts noch mehr Gründe für einen Besuch? Ach so, eins muss noch gesagt werden: Einen Schoggi-Shop wie im Film gibts leider nicht.

ddp

"Eat, Pray, Love"

In der Verfilmung zum gleichnamigen Bestseller aus dem Jahr 2010 spielt Julia Roberts die Hauptfigur Liz, die zur Selbstfindung ein Jahr Auszeit nimmt und um die Welt reist. Gedreht wurde unter anderem in Bali, genauer: In Ubud und im Luxus Retreat Panchoran, aber auch im nahelegenen Monkey Forest. Ausserdem ist im Film das Dorf Teneganan zu sehen, wo noch die Ureinwohner Balis, die Bali Ag, leben. Wer bucht gerade einen Flug?

ddp

"Les petits mouchoirs"

Seit ich den Film mit Marion Cotillard gesehen habe, möchte ich unbedingt mal nach Aquitain in Frankreich reisen. Der Film handelt von einer Gruppe von Freunden, die ihre Ferien gemeinsam im Lège-Cap-Ferret im Süden Frankreichs, verbringt. Schaut man den Film, riecht man förmlich die salzige Meeresluft, Austern, und den frisch gepressten Orangensaft.