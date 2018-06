Eine Show in Paris? Das passt nicht zu Simon Porte Jacquemus. Der französische Designer präsentierte gestern seine lang ersehnte erste Männerkollektion an einem abgeschiedenen Strand in der Nähe von Marseille, seiner Heimat. In einem Interview mit der US-"Vogue" erzählt Jacquemus, wie wichtig es ihm war, dass die Show an dieser Location stattfand, denn sie sei paradiesisch, aber nicht "fake paradiesisch", also kein Luxusort.



Auf grossen, marineblauen Strandtüchern sitzend, verfolgten die Gäste im goldenen Licht der Sonne die Präsentation der Kollektion, die Jacquemus liebevoll Le Gadjo titelte, was in der örtlichen Umgangssprache so viel wie Typ oder Junge bedeutet.