Der Cousin der Queen heiratet – einen Mann!

Es tut sich was im britischen Königshaus: Ende des Sommers wird der Cousin der Queen als erster Royal in der Geschichte einen Mann heiraten.

Lord Ivar Mountbatten heisst der Adlige, der diesen Sommer in der Grafschaft Devon, im Südwesten Englands, für ein historisches Ereignis in der Königsfamilie sorgen wird: Lord Ivar heiratet nämlich – und zwar einen Mann. Die Vermählung dürfte ein ziemlich grosses Ding für die traditionsreiche Königsfamilie sein, die nach der Hochzeit von Meghan (geschieden, US-Amerikanerin – Skandal!) und Harry jetzt also auch noch eine gleichgeschlechtliche Ehe in die royalen Geschichtsbücher aufnehmen wird. Die Ex-Frau bringt ihn zum Altar Und weil der Lord und sein Verlobter James Coyle eh schon dabei sind, die steifen Royals ein bisschen durchzuschütteln, wird es bei der Zeremonie ein weiteres Highlight geben: Penny Mountbatten, Ivars Ex-Frau, wird ihn zum Altar führen. Hallelujah!

"Es war die Idee unserer drei Töchter", erzählt Penny im Interview mit der "Daily Mail". Sie sei sehr berührt von der Ehre, die ihr Ex-Mann und sein Verlobter ihr damit erweisen. Klingt, als wäre Penny über Ivars Coming Out vor zwei Jahren hinweg. Damals sagte er, er habe während seiner 16-jährigen Ehe jeden Tag einen Kampf mit seiner Sexualität geführt. "Umso glücklicher bin ich jetzt, dass es ihm so gut damit geht", so Penny weiter.



Schön, dass sich in den royalen Rängen immer mehr Modernität einschleicht. Mal sehen, was dieses Jahr sonst noch so geht.