Courtesy of Faithful the Brand

Wo verstauen wir unsere Siebensachen für den Tag am See oder Fluss? Zur Abwechslung mal nicht in Korbtaschen.

An Tagen um die 30 Grad wollen wir nur noch am See oder Meer liegen, Glace schlecken und lesen. Der Ausflug ans kühle Nass stellt uns aber vor eine logistische Herausforderung: An den klassischen Korbtaschen mit Ponpons und "La bella vita" oder "Bonjour" Schriftzügen in Neonpink haben wir uns letztes Jahr satt gesehen – wie aber Strandtuch, Picknick und Co. transportieren? Diesen Sommer sind coole Totebags, knallige Netztaschen, romantische Flechttaschen und verspielte Plastikperlentaschen unsere Begleiter.