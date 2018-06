Gestern Abend zeigte Virgil Abloh seine erste Herrenkollektion für Louis Vuitton. Was uns am meisten berührte, war die emotionale Umarmung mit seinem BFF Kanye West. Das steckt hinter der Bromance.

Welch tiefe Freundschaft Kanye und Virgil verbindet, wurde den Zuschauern der gestrigen Louis Vuitton Show in Paris vor Augen geführt. Die schlicht-irr-bunte Kollektion des neuen Chefdesigners Virgil Abloh wurde auf einem regenbogenfarbigen Laufsteg gezeigt, während im Hintergrund – dreimal dürft ihr raten – Songs aus Kanye Wests neuem Album "Ye" liefen. Am Ende der Show rannte Abloh tränenüberströmt zu Langzeitfreund und Mentor Kanye West und umarmte ihn innig, während Gäste wie Rihanna oder Kylie Jenner Virgils Debüt mit einer Standing Ovation feierten.

Die Bromance kommt nicht von ungefähr: Abloh und West verbindet seit den frühen Nullerjahren eine tiefe Freundschaft. Sie lernten sich in ihrer Heimatstadt Chicago kennen, als der 22jährige Abloh den Bachelor als Bauingenieur abschloss und Kanye noch kein bekannter Musiker war. Nach seinem Master-Abschluss in Architektur begann Virgil 2009 ein Praktikum bei Fendi, wo zeitgleich auch Kanye als Praktikant eingestellt war (Kein Joke: Kanye musste sogar Kaffee servieren).



Nach ihrem gemeinsamen Praktikum engagierte Kanye Virgil als Creative Director in seiner Produktionsfirma Donda, wo dieser Bühnenkonzepte und Fanartikel für Kanyes Konzerte entwickelte. Seither sind die beiden unzertrennlich.



Kullern bei euch auch gerade ein paar Tränli? Okay, hier noch ein Bild der zuckersüssen Bromance: