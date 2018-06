30 Prozent aller Prostituierten leiden an Depressionen, 34 Prozent an Angststörungen, die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei gerademal 33 Jahren. Es sind Zahlen einer Studie der Universität Zürich, die einen zusammenzucken lassen. Fakten, die die Initianten des Vereins Frauenzentrale Zürich seit 1914 zum Anlass nehmen, gegen Prostitution anzukämpfen. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, ist sie in der Schweiz legal.



Schwedens Gesetzesentwurf als Vorbild



In der neuen Kampagne des Vereins mit dem Titel "Für eine Schweiz ohne Freier. Stopp Prostitution" stellt Schweden den Gegenentwurf zur hiesigen Gesetzeslage dar. Vor 20 Jahren, am 1. Juli 1998, verabschiedete das Land nämlich den Gesetzesentwurf "Frauenfrieden", der unter anderem dafür gesorgt hat, dass Freier für den Kauf von sexuellen Dienstleistungen bestraft werden. Prostituierte bleiben straffrei. Zuvor war in Schweden die Prostitution als Gewalt gegen Frauen definiert worden. "Davon sind wir in der Schweiz weit entfernt", so Sandra Plaza von der Frauenzentrale auf der Vereins-Website. Für den Film haben die Initianten in Stockholm mit schwedischen Schauspielerinnen und Schauspielern gedreht.