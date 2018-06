Ein Missgeschick ihrer Stylistin, die ihre richtige Grösse nicht zu kennen scheint? Nein, natürlich nicht. Um das Anschwellen der Füsse und somit lästige Blasen, – oder im schlimmsten Fall entzündete Fussballen –, zu vermeiden, trägt man seine High Heels am besten eine bis zwei Nummern grösser.



"Aber da rutscht man doch raus!", hiess es bei uns auf der Redaktion. Dafür gibts natürlich einen Trick, wie Mode-Expertin Harriet Davy der britischen Zeitung "The Sun" verrät: "Die Schuhspitze wird mit Watte ausgestopft und kann je nach Dauer des Tragens und dem Anschwellen der Füsse dann einfach nach und nach entfernt werden, sollte der Fuss mehr Raum benötigen". Einer langen Partynacht kommen so keine lästigen Blasen in die Quere.



