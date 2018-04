Das Paradies, von dem niemand weiss

In Perth ragen zig Meter hohe Eukalyptusbäume mit elegant weisser Rinde in den blauen Himmel, der wie gemalt scheint. Nicht graue Tauben, sondern weisse Papageien mit rosa Vokuhila tummeln sich in den vielen Parks. Trotzdem wurde Perth lange vom bösen Ruf geplagt, nichts weiter als dürres Hinterland, Erz, Kupfer und Goldminen zu sein. Anfang Jahr listete der US-Nachrichtensender CNN die unterschätzte Stadt unter den "18 Best Places to Visit in 2018" auf. Auch die Fluggesellschaft Qantas glaubt an Westaustralien und nahm vor zwei Wochen den ersten Direktflug zwischen Europa und Australien in Betrieb: von London nach Perth, 17 Stunden in einer Boeing Dreamliner. 11 Gründe, die Reise ans Ende der Welt anzutreten:

Beach und Flat White Man sollte es den Westaustraliern gleichtun und mit der Sonne aufstehen. Wer als Erstes im Meer schwimmt oder surft und danach einen crèmigen Flat White geniesst, startet den Tag gutgelaunt. Vielleicht sind die Aussies deshalb so easy drauf. Empfehlenswerte Strände sind City Beach, Cottesloe und Scarborough.

Tourism Western Australia

"Big Brekky" und Rock' n' Roll Nach dem Strand gehts in die Mary Street Bakery, wo gesund geschlemmt wird und stets gute Musik läuft. Das Frühstück, "Brekky" (kurz für "Breakfast") genannt, besteht hier aus Avocado Toast und gerösteten Tomaten, pochierten Eiern mit Aubergine und Fenchel, Chia-Pudding mit Mango, Kokosnuss und Passionsfrucht. 507 Beaufort Street

Im Schatten der Kunst Kurz vor Mittag wird es heiss unterm Ozonloch, weshalb der Museumsbesuch gelegen kommt. Gut liegen das Western Australian Museum, das Institut für zeitgenössische Kunst PICA und die Art Gallery of Western Australia in einem Dreieck. Letztere ist gar gratis und bietet im kühlen Raum einen tollen Überblick zur australischen Kunst- und Fotografiegeschichte.

Brenda L. Croft, Sue Ingram, Regent Street, Redfern 1992, Art Gallery of Western Australia

Wer hats erfunden? Man würde meinen, Pizza schmecke am anderen Ende der Welt nicht so gut. Tja, falsch gedacht. Bei Dough gibts, wie der Name des Lokals verspricht, richtig guten Teig aus dem Holzofen. Weisse Baststühle, rote Kacheln und schlichte Pendelleuchten machen das Ganze noch cooler. Übrigens befindet sich Dough im Shoppingcenter Westfield: ein gutes Alternativprogramm zur brennenden Nachmittagssonne. Ecke Marmion & Whitfords Ave in Hillarys

Patrick Schuttler ​

Glace à gogo Lavendel mit Honig? Sesam mit Banane? Oder eine Granita mit Negroni-Geschmack? Die Gelateria Chicho an der geschäftigen William Street im charmanten Northbridge-Quartier bereitet unter Verwendung hochwertiger Zutaten täglich feine Glaces und Sorbets zu. 180 William Street

Kristoffer Paulsen

Kängurus im Busch Ein Tagesausflug in die Perth Hills, wo im John Forrest National Park ganze Kängurufamilien durch den Busch hopsen, ist ein absolutes Muss. Auch der Spaziergang zu den Hovea Falls empfiehlt sich. Nur rund zwanzig Minuten von der Stadt entfernt, entfaltet sich hier oben betörendes Hinterland – rote Erde, archaische Pflanzengewächse und wilde Blumen inklusive. Park Road in Hovea

Tourism Western Australia

Tavolata in "Freo" Die benachbarte Hafenstadt Fremantle, von allen liebevoll "Freo" genannt, fühlt sich wie ein weiterer Stadtteil an. Unbedingt bei Bread in Common an die grosse Tafel sitzen, wo im denkmalgeschützten Gebäude von 1898 Bäckerei und Restaurant vereint wird. Danach ums Eck bei Strange Company an Cocktails nippen. 43 Pakenham Street

Sabine Albers​

Weltberühmtes Thai-Food Das Angebot an asiatischen Lokalen in Perth ist vielfältig. Wer Lust auf Dumplings hat, geht zu Miss Chow’s. Bei Sparrow werden indonesische Spezialitäten für wenig Geld aufgetischt. Und wer sich etwas leisten und richtig lecker essen möchte, reserviert bei Long Chim. Hier kocht David Thomspon, der weltweit berühmt ist für seine Interpretation der thailändischen Küche (unbedingt das Beef Laksa probieren!). State Buildings, Ecke St. Georges Terrace & Barrack Street

Öko-Bleibe bis Design Hotel Was Perth ausmacht, ist die Kombination von City und Natur, was man bei der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit auskosten sollte: Öko freundliches Gästehaus oder urbanes Boutique Hotel? You got it! Das angesagte Alex Hotel eignet sich für Stadtstrolche und im familiengeführten Quenda Guesthouse fühlen sich Naturfreunde pudelwohl. Alex Hotel: 50 James Street, alexhotel.com.au und Quenda Guesthouse (via Airbnb): 525 Falls Road Krystelle Stephens.

Krystelle Stephens

Mit dem Velo auf die Insel Als ob die Traumstrände nicht genug wären, liegt 18 Kilometer von der Küste entfernt ein kleines Paradies: Rottnest Island. Nach der Überfahrt mit der Fähre kurz ins Lädeli, um ein Picknick zusammenzustellen, und dann ab zum Fahrradverleih. Bis Sonnenuntergang radelt man dann von einer Traumbucht zur nächsten. rottnestisland.com

Tourism Western Australia.

Date Night Feine Cocktails im gedimmten Licht sind der perfekte Abschluss eines jeden Tages. Bei Daddy Long Legs gibts genau das: Gin mit Grapefruit und Koriander, westaustralischen Sauvignon Blanc und für den kleinen Hunger eignet sich das hausgemachte Sauerteigbrot mit Wassermelonensalat. 774 Albany Highway, dllbar.com.au